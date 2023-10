Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino é vítima de armação.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Antônio culpa Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que associação com tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. Agatha garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luigi fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo.

Antônio planeja contratar Setembrino, para armar uma cilada contra Marino. Jonatas comenta com Gentil sobre seu interesse por Graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.