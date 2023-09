Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (15) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene flagra Antônio com Agatha.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir.

Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.