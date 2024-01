Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio expulsa Irene.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa a Marino que, mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contados por Caio e Petra.

Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luigi escuta Natercinho dizer a Anely que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.