Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Agatha ameaça Petra para Hélio.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Aline conta a Caio que se assustou com o tom ameaçador de Agatha. Agatha fica irritada quando o médico pede para Antônio fazer um exame de sangue. Angelina demonstra para Caio sua preocupação com as possíveis más intenções de Agatha em relação a Antônio. Petra acode Antônio, depois que ele passa mal.

Agatha confidencia a Frazão o que está fazendo para deixar o marido confuso. Ademir avisa a Tadeu que a cooperativa deseja destituí-lo do cargo. Hélio acusa Agatha de criminosa ao deixar Antônio debilitado. Agatha avisa a Hélio que Petra ficará em risco, caso o filho não se case com a moça.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.