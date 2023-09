Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (1)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (1) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Agatha se vangloria por ter Antônio em suas mãos.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Caio diz a Aline que o amuleto protegerá o amor do casal. Silvério abre uma conta no banco para Agatha, a pedido de Antônio. Agatha se vangloria por ter Antônio em suas mãos. Silvério fica preocupado ao perceber que Antônio gosta de Agatha. Irene orienta Miguel a deixar Aline acreditar que tem indícios de diamante na terra dela.

Gentil oferece dinheiro para Agatha. Ademir permite que Flor participe do desfile de Graça. Petra fica chocada ao ver Irene com Vinícius. Caio sente ciúmes ao ver Jonatas trabalhando com Aline.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.