Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene arma para Petra.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Marino avisa que continuará na delegacia de Nova Primavera. Petra ofende Irene. Caio rompe com Antônio, avisando que será seu grande inimigo se o pai não devolver as terras a Aline. Caio pede pra trabalhar com Ademir e ele oferece sociedade ao sobrinho. Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Ruan.

Aline discute com Irene. Kelvin conta a Marino que viu Ruan conversando com Agatha. Aline sente ciúmes de Caio ao vê-lo abraçando Graça. Irene contrata Graciara para invadir o quarto de Hélio e ser flagrada por Petra. Petra chega à pousada para visitar Hélio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.