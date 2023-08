Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline decide se afastar de Caio.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Aline decide se afastar de Caio. Petra deixa Andrade caído na estrada. Andrade é levado ao hospital em situação grave. Lucinda encontra uma placa de carro no local onde o marido foi acidentado e conclui que a pessoa que o atropelou omitiu socorro. Silvério teme que Petra possa ser presa. Ruan aceita a proposta de Antônio de se responsabilizar pelo atropelamento de Andrade em troca de dinheiro.

Ruan é preso. Luigi e Anely planejam entrar no quarto de Nice para encontrar a chave do cofre do banco, onde estão guardadas as barras de ouro de Cândida. Aline decide ir ao casamento de Caio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.