Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (6)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (6) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio flagra Irene com Vinícius.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Agatha decide pagar Emmy pelas provas contra Irene. Enzo conta a Berenice que Tadeu desviou dinheiro da cooperativa, e sugere que o casal aplique um golpe. Emmy escuta Irene combinando um encontro com Vinícius, e conta para Agatha. Agatha pede a Hélio que espere mais um pouco para contar a verdade a Petra.

Jurecê tem uma visão de Aline grávida. Jussara fica cismada quando Aline passe mal. Luigi consegue reaver os dólares de Anely com Emmy, antes de a mãe fugir da cidade. Com a ajuda de Agatha, Antônio flagra Irene com Vinícius na cama de um motel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.