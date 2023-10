Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Vinícius acusa Irene de traição.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos.

Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecê tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.