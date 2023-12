Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ramiro cai no plano de Caio.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Caio explica a Kelvin o plano para visitar Aline. Teresinha consola Aline. Petra revela a Antônio que irá se separar de Luigi. Ramiro cai no plano de Caio e conta a Antônio que a família de Aline irá visitá-la na noite de Natal. Luigi flagra Anely e Natercinho juntos e sente ciúmes. Ramiro segue o carro de Caio, sem saber que são Rodrigo e Luana que estão no veículo.

Caio, Jussara e João vão para o convento no carro de Rodrigo, para despistar Ramiro e Antônio. Petra decide passar o Natal com Hélio. Antônio fica furioso ao saber que foi enganado. Aline se emociona com a chegada da família ao convento.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.