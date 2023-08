Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (21)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (21) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene oferece dinheiro para Nice tirar a vida de Agatha.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Gentil pergunta a Agatha se ela irá morar de vez em Nova Primavera. Tadeu pede a Miguel que faça um laudo falso. Nice avisa a Gregório que as barras de ouro eram falsas. Tadeu pede a Sílvia para colocar o geólogo Miguel no topo da lista da cooperativa. Lucinda comunica a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian. Anely e Luigi entendem que não podem mais se ver e se afastam.

Irene oferece dinheiro para Nice tirar a vida de Agatha. Lucinda indica o geólogo Miguel para Aline. Agatha diz a Caio que deseja ver Antônio. Tadeu oferece dinheiro para o CEO do site para ativar o perfil de Anely. Caio pede que Antônio reúna a família para fazer um comunicado. Caio reage ao flagrar Gregório forçando Agatha a entrar em um carro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.