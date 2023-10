Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (2)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (2) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Agatha arma com Angelina.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Agatha combina com Angelina uma forma de dar uma lição em Irene. Anely confessa a Luigi que contou para Marino sobre seu trabalho no Hot Girl. Silvério alerta Antônio para tomar cuidado com Agatha, depois do desabafo do produtor rural a respeito de sua paixão pela ex-mulher. Tadeu comunica a Graça que está falido. Irene segue Petra e Luigi.

Irene ameaça contar tudo o que sabe sobre Marino, se o advogado convocá-la a depor oficialmente na investigação da morte de Nice. Yandara e Rudá ficam noivos. Irene acorda depois de tomar um chá feito por Agatha e, sem conseguir se mexer, se depara com a ex-mulher de Antônio em seu quarto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.