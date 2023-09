Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Hélio revela a Petra que está gostando dela.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela.

Anely troca de lugar com Nice na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.