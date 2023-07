Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline não aceita dinheiro de Caio.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Aline não aceita dinheiro de Caio. Jussara aconselha Aline a lutar por Caio. Anely se prontifica a ajudar Irene contra Berenice. Ademir diz a Flor que prefere colocar Rosa em um convento a deixar a filha com a mãe. Irene contrata Rodrigo para retirar Berenice do bar. Aline flagra Gladys com Enzo e ameaça contar para Tadeu caso a diretora da escola não a readmita como professora.

A mando de Irene, Kelvin entrega a Rodrigo o papel com as anotações de Cândida. Rodrigo acompanha um oficial de justiça para entregar a ordem de despejo a Berenice. Aline pergunta a Antônio o motivo de o produtor ter contratado um geólogo para investigar suas terras.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.