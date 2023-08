Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (14)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (14) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Angelina se encontra com Agatha na porta de um presídio.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Jonatas não aceita a proposta de Graça. Caio diz a Aline que precisam estar unidos para lutar por eles. Luigi seduz Nice para encontrar a chave do cofre do banco. Gladys aconselha Graça a se aproximar de Irene. Lucinda vai ao encontro de Marino. Irene não acredita na desculpa que Angelina dá a Antônio para viajar até Campo Grande.

Aline aparta a briga entre Caio e Jonatas. Jurecê alerta Caio para se cuidar de um mal que virá disfarçado. Irene e Antônio ficam felizes quando Graça lhes avisa que seu filho se chamará Daniel. Luigi conta a Anely que achou a chave do cofre do banco no quarto de Nice. Angelina se encontra com Agatha na porta de um presídio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.