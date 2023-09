Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene pede a Silvério que investigue passado de Agatha.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio. Marino fica surpreso com a rapidez com que o alvará de soltura de Ernesto foi emitido. Caio comenta com Aline que desconfia de Irene como a responsável pela morte de Daniel. Ernesto decide fugir com Dalva. Antônio diz à Agatha que nunca deixou de amá-la. Jonatas avisa a Graça que decidiu desfazer o trato para separar Aline e Caio.

Irene escuta Antônio dizer a Angelina que se encontrou com Agatha. Agatha diz a alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. Mara nega emprego a Andrade. Irene pede a Silvério que investigue o passado de Agatha. Graça reage quando Marino lhe diz que decidiu assumir a paternidade do filho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.