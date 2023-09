Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Silvério entrega a Irene relatório sobre Agatha.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quinta-feira

Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu.

Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.