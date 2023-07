Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio pede Graça em casamento.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quinta-feira

Ramiro ataca Aline, que é salva por Caio. Jonatas comenta com Caio que a seguradora não pagará a indenização para Aline porque o incêndio foi criminoso. Aline conta a Caio que Ramiro tentou matá-la. Irene provoca Angelina. Nina flagra Luigi com Anely. Aline diz a Caio que os dois nunca seriam felizes juntos por causa da morte de Daniel. Antônio se nega a atender ao pedido de Irene para demitir Angelina.

Ramiro confirma para Irene que Antônio está se encontrando com Berenice. Franco se declara para Yandara. Menah defende Mara e ameaça Elias. Luigi pede a Antônio para Anely ser sua secretária. Ramiro solta um animal peçonhento no armário de Berenice a pedido de Irene. Antônio promete a Daniel deixar a vida de Aline a salvo se o filho se casar com Graça. Caio pede Graça em casamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.