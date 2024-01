Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 21:00, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Juiz dá ganho de causa a Aline.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quinta-feira

Angelina passa para Marino o endereço da loja onde Irene costuma comprar suas joias. Antônio fica descontrolado com a confissão de Vinícius. Luigi é obrigado a contar o que viu na noite da morte de Agatha, depois que Anely não sustenta seu falso álibi. O joalheiro revela a Silva que a pulseira achada no local do crime de Agatha foi vendida para Irene.

O Juiz dá ganho de causa a Aline. Jurecê tem uma visão e diz que a guerra de Aline ainda não terminou. Marino estranha quando Graça lhe conta que Irene esteve na casa de Gentil. Petra revela a Caio que foi Irene quem sabotou o carro e acabou ocasionando a morte de Daniel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:00, na Rede Globo.