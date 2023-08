Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (9) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio resolve não se casar com Graça.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Anely e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do pix. Ademir é atingido por um tiro, assim que se encontra com Dalva. Irene e Luigi convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Anely.

Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anely que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.