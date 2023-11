Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (8) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene declara guerra a Antônio.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luigi salva Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anely que achou estranha a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa.

Luigi, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anely escuta uma conversa entre Hélio e Agatha, e descobre o parentesco entre os dois. Jurecê encontra Vinícius na margem do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.