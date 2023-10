Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (4)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (4) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline promete acabar com o império dos La Selva.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Antônio reage quando Agatha sugere que ambos deixem de se encontrar, e promete a ex-mulher resolver seu caso com Irene. Lucinda se esconde no quarto, para não se despedir de Marino. Caio conclui que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa a Aline e Caio que pedirá a cassação da liminar, alegando que deram um golpe em Aline.

Kelvin se despede de Ramiro. Lucinda vai até a delegacia pede para Marino não ir embora, se declarando a ele. Ramiro impede que Kelvin viaje com Odilon e Caca. Irene presenteia Antônio com a escritura das terras que eram de Aline. Aline entra na casa de Antônio enfurecida e promete acabar com o império dos La Selva.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.