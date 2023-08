Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (30)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (30) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino diz a Lucinda que é melhor eles se afastarem.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Antônio discute com Irene e avisa à mulher que não permitirá que alguém faça mal a Agatha. Jussara repara o interesse de Agatha pelo dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado. Irene diz a Marino que paga qualquer preço para tirar o nome dela do caso do sequestro de Agatha. Marino diz a Lucinda que é melhor eles se afastarem.

Antônio pede a Silvério para se encarregar de sempre depositar uma mesada para Agatha. Irene pede a Luigi que seja jurado do desfile de Graça. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Caio fica surpreso quando Aline pergunta de quem é a peça íntima que estava no sofá do namorado.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.