Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene acorda com Sidney a ameaçando.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Mesquita avisa a Marino que o dinheiro falso que Tadeu entregaria para Sidney não está na mochila. Antônio repreende Agatha e a proíbe de entrar em seu escritório. Irene paga para Peçanha tirar Sidney da cadeia. Antônio fica preocupado com as atitudes de Agatha. Agatha pensa em tirar Luigi do caminho para que as empresas fiquem em suas mãos.

Peçanha avisa a Sidney que ele receberá facilidades para fugir da cadeia e dinheiro para ir embora de Nova Primavera. Luigi avisa a Anely que ela irá com ele pegar o dinheiro escondido na mata. Sidney consegue fugir da cadeia. Irene acorda com Sidney a ameaçando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.