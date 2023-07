Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline confronta Antônio na cadeia.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Aline comemora a vingança armada por Gentil contra Antônio. Antônio fica furioso quando Silvério diz que não pode tirá-lo da cadeia. Irene decide ficar na prisão com Antônio. Nice ameaça demitir Luana se ela não aceitar as mudanças. Petra conta a Ademir que Antônio foi preso. Aline confronta Antônio na cadeia. Irene promete ajudar Antônio a acabar com Aline.

Caio fica decepcionado com Aline. Ayres avisa a Caio que tráfico de drogas é crime inafiançável e que Antônio será conduzido para um presídio do estado. Luigi tem acesso à lista de políticos que Irene mandou para Petra. Ayres avisa a Antônio que recebeu uma ordem para soltá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.