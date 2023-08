Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Agatha se depara com Irene na pousada.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Irene acusa Caio de ter contratado uma impostora. Antônio pede a Agatha que o acompanhe até o escritório para conversarem. Luigi atende ao pedido de Petra e procura Irene. Irene ameaça Nice. Marino entrega o celular de Gregório para a perícia. Luigi vai ao encontro de Anely. Agatha diz a Antônio que o ciúme do ex-marido a fez se apaixonar por Evandro.

Luigi comenta com Anely que o surgimento de Agatha prejudicará sua sucessão e pede para Anely ficar de olho na mãe de Caio. O perfil de Anely é ativado novamente no Hot Site. Antônio conta a Angelina como conheceu Agatha. Agatha se depara com Irene na pousada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.