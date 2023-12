Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 20:45, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio deixa Aline no convento.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Caio e Aline conseguem despistar os capangas de Antônio. Dirceu assusta Petra ao entrar no quarto da sobrinha. Antônio ameaça demitir Ramiro se o capanga não descobrir o paradeiro de Aline. Dirceu tenta convencer Irene e Antônio de que Petra não está bem. Marino decide investigar Dirceu. Lucinda assume o cargo de presidenta da cooperativa.

Caio deixa Aline no convento. Irene fica atônita ao concluir, em conversa com Marta, que Petra mudou após a chegada de Dirceu. Marino combina com Petra, Anely, Graça, Flor e Luigi como irão montar a armadilha para atrair Dirceu, usando a filha de Antônio como isca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:45, na Rede Globo.