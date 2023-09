Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Agatha promete a Jonatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jonatas perdoa Agatha. Jonatas conta a Caio e Agatha que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luigi pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado.

Agatha estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara ao seu pai. Jurecê prevê que Yandara corre perigo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.