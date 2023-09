Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino participa do nascimento de seu filho com Graça.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Caio sonha com Jurecê dizendo que ele e Aline correm perigo. Gladys alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sidney mexe no carro de Ernesto a mando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida.

Gladys consegue um emprego de carregador para Andrade na transportadora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo. A gravidez de Graça está avançada, e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.