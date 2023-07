Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (12) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio manda Ramiro se livrar de Aline.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Aline diz a Jonatas que o tem como amigo. Kelvin conta a Luigi que Antônio tem visitado Berenice. Ademir reage quando Flor avisa que comprovará que ele é pai de Rosa. Aline sugere a Caio que consulte Enzo para descobrir quem está tentando manipulá-lo com as mensagens de Daniel. Nina aceita ser gerente da pousada de Lucinda. Caio confronta Enzo. Irene interna Petra em uma clínica.

Um homem desconhecido examina as terras de Aline. Antônio diz a Caio que acha que é sua obrigação cuidar do filho de Daniel. Caio promete ao pai que pensará sobre se casar com Graça. Ademir resolve fazer o teste de DNA para saber se é pai de Rosa. Um geólogo confirma para Antônio que as terras de Aline contém riquezas. Antônio manda Ramiro se livrar de Aline.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.