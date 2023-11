Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (1)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta-feira (1) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Emmy descobre caso de Irene com Vinícius.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta quarta-feira

Aline conta a Jussara que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio. E ele ressalta que não irá mais implorar por seu amor. Kelvin alerta Ramiro para a possibilidade de o capanga ser preso. Agatha avisa a Hélio que Anely desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles usem a ameaça pública de Aline a seu favor.

Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. O médico avisa à família de Jonatas que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado. Emmy descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registros do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.