Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (8)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (8) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTE SÁBADO (8)

Caio se surpreende com a proposta de Graça. Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline. Ademir alerta Caio para o interesse da família de Graça no dinheiro do sobrinho. Caio recebe uma mensagem do celular de Daniel pedindo para o irmão cuidar de seu filho.

Caio avisa a Graça que alguém está usando o chip do celular de Daniel para mandar mensagem para ele. Graça inventa para Caio que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão.

Angelina desconfia de que Irene esteja por trás do incêndio na plantação de Aline. Caio avisa a Aline que ela perdeu sua safra.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.