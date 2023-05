Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (27)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (27) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTE SÁBADO (27)

Aline conta a Daniel sobre a conversa que teve com Irene. Aline teme pela segurança de Isabel. Isabel pede dinheiro a Antônio em troca da carta que Aline lhe escreveu. Aline conta a Caio que Antônio está desviando a água de suas terras. Caio presenteia Aline com um drone. Kelvin observa Ramiro com Isabel.

Silvério comunica a Antônio que Caio tem direito a parte correspondente à herança da mãe. Irene pede a Petra que prejudique a colheita de Aline. Caio encontra o corpo nas terras de Aline e avisa a Marino.

Marino diz a Caio que Aline é a primeira suspeita. Breno se hospeda na pousada de Andrade. Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.