Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (24)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (24) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Daniel pergunta a Aline se Caio está apaixonado por ela e qual o sentimento da professora pelo irmão.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTE SÁBADO (24)

Daniel espera Aline ir para sua casa com Caio, para não ser visto pelo irmão. Jussara aconselha Aline a colocar Daniel contra a parede para decidir a situação do relacionamento com a filha. Luigi e Anely contratam uma atriz para fingir que é mãe do italiano.

Caio aconselha Daniel a ficar com a mulher por quem está apaixonado. Ramiro e outro capanga colocam Berenice em um caixote para ser despachada na transportadora. Daniel pergunta a Aline se Caio está apaixonado por ela e qual o sentimento da professora pelo irmão.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.