Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (17)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (17) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTE SÁBADO (17)

Luigi devolve o colar para Gladys. Enzo avisa a Tadeu que colocou uma câmera escondida no quarto de Anely. Antônio manda Ramiro sumir com Breno. Aline e Daniel encontram um corpo no rio. Berenice faz uma reunião com os funcionários do bar para saber quem roubou seu colar.

Marino comunica a Aline e Jonatas que o corpo achado no rio é de Breno. Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado. Daniel comunica a Antônio que está apaixonado por outra mulher.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.