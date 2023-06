Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (10)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (10) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTE SÁBADO (10)

Ramiro pede ajuda a Kelvin para ter um álibi. Caio acusa o pai de estar por trás do sumiço do João e Irene aproveita a reação de Antônio para enaltecer os filhos. Lucinda se tranca no quarto para se proteger de Andrade. Daniel pede a Graça um ultrassom. Marino diz a Aline e Jonatas que não tem como acusar Antônio do sequestro de João sem evidências.

Antônio reage quando Daniel pergunta se o pai está envolvido no sumiço de João. Ruan avisa a Ramiro que Caio está à procura do capanga. Aline pergunta a Antônio se ele quer negociar a soltura de João em troca da água.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.