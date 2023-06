Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (6)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça (6) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tadeu e Gladys revelam a Graça que a família tem dívidas e que o casamento da filha com Daniel é uma solução.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA TERÇA (6)

Daniel desiste de se separar de Graça. Tadeu e Gladys revelam a Graça que a família tem dívidas e que o casamento da filha com Daniel é uma solução. Irene diz a Luigi que eles precisam apressar o casamento do italiano com Petra. Caio conversa com Daniel sobre a possibilidade de Antônio indicar Luigi para ser seu sucessor.

Petra mostra a Antônio que recebeu uma imagem de satélite identificando uma área seca das terras do pai. Ramiro avisa a Antônio que eles terão que fazer um novo desvio da água das terras de Aline. Antônio afirma a Aline que deseja sua água de volta.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.