Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (27)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça (27) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Luigi conta a Caio que Daniel assinou um documento às escondidas oficializando a sucessão.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA TERÇA (27)

Jussara tenta convencer Aline de que Daniel está enrolando a filha. Luigi conta a Caio que Daniel assinou um documento às escondidas oficializando a sucessão. Irene convence Daniel a dar um golpe em Aline para conseguir as terras que Antônio deseja.

Franco revela a Antônio que foi Luana quem pagou a parcela do empréstimo de Aline. Anely lembra a Luigi que ele casou com documento falso. Caio reclama de Daniel com Aline.

Rodrigo comunica a Caio que o corpo de Agatha deve ser exumado para comprovar que ele é filho dela. Ademir se hospeda na pousada de Lucinda. Daniel propõe a Aline que venda as terras e vá morar em outro lugar com ele.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.