Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (30)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta (30) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA SEXTA (30)

Aline diz a Daniel que não deixará de ver Caio. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital. Berenice chega ao bar depois de viajar de carona. Kelvin e Ramiro observam Daniel e Aline se beijando. Kelvin conta a Flor que Daniel e Aline estão juntos.

Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado. Irene alerta Petra para ficar de olho em Luigi. Ademir fica sabendo por Flor e Kelvin que Aline está com Daniel. Berenice pede ajuda a Kelvin para conquistar Antônio.

Daniel diz a Gladys que pensa em se casar com Graça em outra cidade. Caio declara seu amor a Aline e pede uma chance para a professora.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.