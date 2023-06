Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (23)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta (23) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio discute com Aline porque ela não aceita seu dinheiro para pagar o empréstimo.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA SEXTA (23)

Caio tem a impressão de que Luigi está interessado no dinheiro da família. Irene diz a Petra e a Luigi que pedirá a Antônio que coloque uma cláusula no contrato de sucessão garantindo os direitos da filha. Franco avisa a Aline que ela perderá suas terras se não pagar a parcela do empréstimo.

Caio discute com Aline porque ela não aceita seu dinheiro para pagar o empréstimo. Daniel pede a Silvério que mude alguns detalhes do contrato de sucessão. Aline aceita o empréstimo de Gentil. Aline e Daniel são surpreendidos por Caio enquanto conversam no Paiol.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.