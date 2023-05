Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (12)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta (12) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Jussara avisa a Aline que Jonatas está apaixonado pela filha.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA SEXTA (12)

Antônio fica sabendo por Ruan que alguém forneceu sementes para Aline. Lucinda se nega a dizer a Antônio quem foi o comprador das sementes. Jussara avisa a Aline que Jonatas está apaixonado pela filha. Aline e Jonatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel.

Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato de Samuel e avisa a Aline que ela colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Anely fica surpresa quando Andrade mostra a tela do computador com sua imagem na webcam.

Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, a fim de conseguir a vaga de sucessor dos negócios do pai. Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. Daniel solicita a Lucinda um relatório de todas as transações comerciais do último mês da cooperativa. Daniel procura Aline.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.