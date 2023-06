Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (26)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda (26) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Daniel pede paciência a Aline até que sua situação com Caio e Graça seja resolvida.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA SEGUNDA (26)

Daniel pede paciência a Aline até que sua situação com Caio e Graça seja resolvida. Luigi apresenta a falsa mãe para Antônio e Irene. Petra toma comprimidos antes do casamento. Caio comenta com Daniel que a mãe de Luigi parece falsa. Franco termina com Laurita. Luana diz a Kelvin que assumirá o bar se Berenice não aparecer.

Antônio diz a Irene que não confia em Luigi. Aline fica sabendo por Franco que a primeira parcela do seu empréstimo foi paga. Ademir conta a Caio que pagou a parcela do empréstimo de Aline para afrontar Antônio. Antônio promete destruir a pessoa que pagou a dívida de Aline.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.