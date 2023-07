Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (10)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda (10) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio repreende Irene ao saber que foi a esposa quem provocou o incêndio na plantação de Aline.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA SEGUNDA (10)

Incentivada por Caio e Jonatas, Aline decide seguir em frente e pede aos amigos para ajudá-la a limpar a terra. Antônio repreende Irene ao saber que foi a esposa quem provocou o incêndio na plantação de Aline.

Aline estranha quando Caio diz que tem que pensar no que Daniel lhe deixou como responsabilidade. Irene ameaça demitir Angelina. Odilon flagra Luigi no quarto de Anely. Marino informa a Aline que ela deve ter um dinheiro do seguro a receber.

Berenice encontra Antônio. Ramiro consegue remédios para Petra com a ajuda de Kelvin. Graça diz a Caio que teve outro sonho com Daniel, dizendo que deixaria um sinal para o irmão.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.