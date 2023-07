Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (6)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta (6) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUINTA (6)

Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel.

Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino.

QUE HORAS COMEÇA?

