Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (25)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta (25) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUINTA (25)

Luigi se aproveita do sentimento de Gladys por ele para extorquir joias dela. Irene dá conselhos a Graça. Daniel promete a Aline que terminará com Graça. Lucinda estranha as gentilezas de Andrade. Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline. Irene manda Graça simular logo a gravidez para Daniel.

Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Caio contra ele, entregue por um oficial de justiça. Silvério aconselha Antônio a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial. Graça comunica a Daniel que está grávida do advogado.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.