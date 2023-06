Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (15)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta (15) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio comunica a Luigi que o italiano se casará com Petra.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUINTA (15)

Irene pede a Ramiro para ler a carta que Aline escreveu, acusando Antônio de ter matado seu marido. Aline convida Caio para um jantar de agradecimento. Nina avisa a Jonatas que Antônio procurou Lucas, pedindo para o irmão quebrar as máquinas de Aline.

Irene negocia a carta com Ramiro e avisa ao capanga para manter segredo. Anely pega o celular de Enzo ao saber que o técnico gravou sua dança no bar. Luigi consegue capturar a senha de Enzo e apagar todas as fotos e vídeos.

Gladys diz a Graça que ninguém pode saber que a família está ficando sem dinheiro. Antônio comunica a Luigi que o italiano se casará com Petra. Irene diz a Daniel que o filho deverá esquecer Aline, em prol da sucessão.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.