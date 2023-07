Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (5)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta (5) vai ao ar às 20h35, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Berenice descobre que está no Rio de Janeiro. Caio acusa Daniel de traidor e mostra ao irmão a foto de Irene vestida com uma roupa sensual, anunciando diante da família que a madrasta era prostituta.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUARTA (5)

Ademir aconselha Caio a conversar com Daniel. Caio mostra a Angelina uma foto que Cândida lhe deu. Lucinda avisa a Anely que a irmã irá ao jantar na casa de Tadeu com a família. Após Antônio comunicar a Daniel que o filho só terá a sucessão depois de casar com Graça, o advogado acorda com a noiva a data do casamento.

Angelina resiste e não conta a Caio que Daniel está apaixonado por Aline. Caio acusa Daniel de traidor e mostra ao irmão a foto de Irene vestida com uma roupa sensual, anunciando diante da família que a madrasta era prostituta.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta-feira (5) a novela irá ao ar às 20h35.