Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (31)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta (31) vai ao ar às 20h35, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Daniel estranha que a barriga de Graça não esteja crescendo.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUARTA (31)

Marino avisa a Antônio que não tem medo do fazendeiro e o ameaça. Ramiro sugere que Kelvin desapareça com os papéis deixados por Cândida. Mara reclama do marido com Menah. Daniel garante a Irene que não se casará com Graça. Marino dá voz de prisão a Aline.

Daniel estranha que a barriga de Graça não esteja crescendo. Silvério garante a Antônio que o Juiz prometeu protelar o pedido de habeas corpus para Aline. Menah leva Jussara e João para sua casa. Caio ameaça Marino, caso o delegado não solte Aline.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta-feira (31) a novela irá ao ar às 20h35.