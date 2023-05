Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (24)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta (24) vai ao ar às 20h30, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome para ajudar Aline.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUARTA (24)

Ruan conta a Antônio que Aline teve que comprar defensivo para acabar com as pragas da plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Lucinda se oferece para ajudar Aline, sem que Antônio saiba.

Luigi ameaça chamar a polícia se Laurita não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos. Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras.

Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irene tenta amenizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, a novela vai ao ar nesta quarta (24) às 20h30.