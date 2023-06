Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (14)

A novela 'Terra e Paixão' desta quarta (14) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Anely distrai as pessoas do bar enquanto Luigi vai ao quarto de Berenice à procura do colar.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUARTA (14)

Caio leva João para casa e pede a Aline para não denunciar seu pai à polícia. Anely distrai as pessoas do bar enquanto Luigi vai ao quarto de Berenice à procura do colar. Berenice flagra Luigi em seu quarto. Kelvin sugere que Ramiro use a carta que está em seu poder para tirar dinheiro de Irene.

Graça comunica a Irene que está grávida, fazendo a sogra acreditar que o filho é de Daniel. Tadeu exige que Enzo pegue o laptop de Anely. Ramiro diz a Irene que está com a carta que pode obrigar Antônio a fazer o que ela quiser.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.